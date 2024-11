Tchad : au Kanem, table-ronde sur l’accès des femmes aux terres et le changement climatique

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur, a présidé le 19 novembre 2024, une table-ronde au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao.



Cette rencontre, axée sur l'accès des femmes aux terres cultivables et leur sécurisation dans le contexte du changement climatique, s’inscrit dans le cadre du projet Dete-Kanem (Renforcement de la résilience de la population et de la cohésion sociale dans les provinces du Kanem et du Bahr El-Gazel).



L’événement a réuni diverses personnalités, notamment des autorités administratives et traditionnelles des provinces du Kanem et du Bahr El-Gazel, des représentants d’organisations nationales et internationales, de la société civile, ainsi que le secrétaire général de la province du Bahr El-Gazel, Abba Saradingar.



Un engagement aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Dans son discours d'ouverture, Annour Djibrine Abdoulaye a d’abord souhaité la bienvenue à la délégation présente pour cette deuxième table-ronde organisée dans la province du Kanem.



Il a exprimé sa gratitude envers le consortium Dete-Kanem, pour son engagement dans un projet qui s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) ratifiés par le Tchad, ainsi que sur la vision nationale « Le Tchad que nous voulons – Vision 2030 ». Le projet Dete-Kanem contribue directement à la stratégie globale du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales.



Appel à la collaboration pour des résultats concrets

Le secrétaire général a exhorté les participants à renforcer leur collaboration avec les services techniques de l’État, les partenaires et les communautés locales, afin de garantir des résultats concrets et durables. Il a également insisté sur l'importance de l'engagement collectif pour répondre aux défis posés par le changement climatique, notamment en matière de gestion des terres agricoles et d’autonomisation des femmes.



La cérémonie s’est achevée par une photo de famille, symbole de l’unité et de la détermination des participants à travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés.