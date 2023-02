Tchad : au Lac, des actions pour améliorer la résilience face aux menaces sécuritaires et climatiques

Ce projet, financé par le gouvernement irlandais, a pour but de contribuer à l'amélioration de la sécurité des communautés affectées par les menaces sécuritaires et les effets néfastes du changement climatique.



Max Xhauflair, représentant de CONCERN WorldWide, a rappelé l'importance de leur précédent projet qui a pris fin le 31 décembre dernier, soulignant les progrès considérables qu'ils ont réalisés en appuyant des groupements agricoles, l'installation de 4 forages avec panneaux solaires, la distribution de 300 petits ruminants, la réalisation de 22 forages, l'amélioration de la santé de la population et la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.



Le secrétaire général du département de Kaya, Mr Abana Lhamma Ganli, a lancé officiellement ce nouveau projet en présence du représentant de CONCERN WorldWide, Max Xhauflair. Il a souligné que ce projet est une opportunité pour les communautés vulnérables de devenir de plus en plus résilientes aux différents chocs auxquels elles sont confrontées.



La province du Lac est notamment affectée par les mouvements de population internes et externes dus à l'insécurité résultant de l'insurrection des entreprises armées illégales dans le bassin du Lac Tchad, ce qui rend la vulnérabilité face à de tels événements d'autant plus préoccupante.



Le projet de CONCERN WorldWid vient en complément des autres réalisations déjà faites dans le département de Kaya, et est un atout pour les bénéficiaires. Le secrétaire général a ainsi appelé à la collaboration et au soutien de tous pour atteindre ces objectifs communs. Il est convaincu que ce projet apportera des changements positifs à la population et demande le soutien de tous pour contribuer au progrès et au bien-être des communautés en prenant part à cet engagement commun.