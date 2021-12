Tchad : au Lac, des communautés mettent fin à six ans de conflit

Le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, s'est rendu le 26 décembre à Dabouroum sur les îles du Lac Tchad, pour présider la cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation, entre les communautés Boudouma en conflit depuis six ans.



Ce déplacement du gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, sur les îles du Lac Tchad, a eu pour objectif de réconcilier les deux communautés sœurs de Daguia, habitant des îles de Dabouroum et Tchouchourom. Les deux communautés ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre, à travers la signature dimanche dernier d'un accord de paix et de réconciliation, mettant un terme à plus de six ans d'affrontements intercommunautaires.



Fruit d’une médiation de deux mois, menée par les précurseurs, l’accord a été signé sur l'île de Dabouroum par les représentants désignés des deux communautés. Par ce traité, ces dernières s’engagent à respecter et faire respecter les règles d’accès aux zones de pâturage, et mener conjointement des missions de sensibilisation en faveur de la paix. Initiée à la demande du gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, la médiation menée par les précurseurs a rassemblé l’ensemble des parties ayant une influence sur le conflit, parmi lesquelles les chefs traditionnels, religieux et communautaires.



Le préfet du département de Mamdi, Ahmat Djibrine Bechir, s'est réjoui de la bonne volonté des deux communautés à vivre en harmonie. Pour le représentant du chef de l'État dans la province du Lac, la paix et la cohésion sociale sont au centre des préoccupations des plus hautes autorités de la transition. Adoum Moustapha Brahimi a remercié les précurseurs, les comités de sages et tous ceux qui ont contribué au dénouement heureux de ce conflit qui a trop perduré.



Le gouverneur a demandé aux deux communautés d'organiser des séances de prières collectives, pour la paix et la cohésion sociale.