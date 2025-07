Tchad : au Lac, le délégué de l’Éducation appelle à rehausser le niveau scolaire

Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Adam Zakaria Yacoub, a rencontré ce vendredi 11 juillet 2025 les chefs d'établissements, les responsables des associations des parents d'élèves et des syndicats.



Cette rencontre a pour objectif de faire la restitution de la rencontre des délégués qui s'est tenue à N'Djamena le 25 juin 2025, dirigée par le ministre de tutelle. Il a axé son intervention sur trois points, entre autres sur la gestion de vacances, les préparatifs de la rentrée scolaire 2025- 2026 et la question de détournement des manuels scolaires.



Dans son mot introductif, le délégué a présenté la situation du personnel enseignant, à savoir ceux de l'État et ceux recrutés par les parents et les partenaires humanitaires. Pour lui, le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique sur le niveau des élèves est réel.



L'école tchadienne rencontre des difficultés, surtout sur le niveau des élèves qui baisse chaque année. Il a instruit la coordination de l'inspection de pool et les chefs d'établissements, à organiser des cours de renforcement du niveau des élèves dans tous les établissements scolaires de la province du Lac.



Le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique de la province du Lac, Adam Zakaria Yacoub a remercié tous les acteurs du système éducatif de la province, pour le travail abattu dans tous les ordres d’enseignement ayant permis de peaufiner l’année scolaire 2024-2025 dans des conditions acceptables avec des résultats satisfaisants.



Des résultats qui placent la province du Lac parmi celles ayant réalisé un travail remarquable. Il a invité les différents responsables à se mettre au travail pour le rayonnement du système dans la province, car l'avenir des enfants en dépend.