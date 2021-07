Tchad : au Lac, les acteurs locaux apprennent à prévenir les conflits liés aux ressources naturelles

Tout en félicitant l'ACCORD -TCHAD pour cette initiative qui contribuera à la promotion et l’amélioration durable de vivre ensemble et au renforcement de la cohabitation pacifique entre les usagers à travers des concertations inclusives et l’élaboration des conventions locales, le préfet de département de Mamdi, Sadick Mahamat Iga, représentant le Gouverneur, a mentionné que la tenue de cet atelier tombe à point nommé dans un contexte où l’on constate la prédominance des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelle et des conflits qui sapent quotidiennement le vivre ensemble entre les différents usagers.



Le projet RESILAC est cofinancé par l’Union européenne et l'Agence française de développement.