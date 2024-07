Tchad : au Lac, partage d'expériences sur l'Etat de droit et la culture démocratique

Des défis majeurs restent à relever pour la consolidation de l'Etat, l'enracinement de la démocratie et l'effectivité des droits humains.



Compte tenu de ce constat, la Ligue Tchadienne des Droits de l'Homme, à travers le projet : « Amélioration de l'accès à la justice et aux droits humains », outille les organisations de la société civile de la province du Lac, sur la culture démocratique et de l'Etat de droit.



Les travaux de l'atelier ont été ouverts ce mercredi, 24 juillet 2024 à Bol. L'objectif de ce projet est de contribuer durablement à l'amélioration et à la promotion des conditions d'accès à la justice et aux droits humains des jeunes, femmes, communautés rurales, des migrants, des personnes marginalisées, pour ne citer que celles-ci.



Le projet couvre les communes de Sarah, Moundou, Ndjamena et Bol. Comme les autres communes, l'atelier de Bol se veut un partage d'expériences sur la situation de l'état de droit et de la culture démocratique des jeunes leaders dans la province du Lac.



Il s'agit de renforcer la connaissance des acteurs locaux sur l'Etat de droit, et à la démocratie, en vue de favoriser l'accès équitable des citoyens à la justice et aux droits humains.



Il est attendu au sortir de cet atelier, que la question de la culture démocratique soit apprise par les jeunes leaders, et qu’ils aient également appris la culture du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique.