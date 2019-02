Tchad : au Lac, un débat public sur les mécanismes de résolution des conflits

Le projet Voix de Paix (V2P) piloté par l’ONG américaine Equal Access international, financé par USAID, a organisé un débat public en langue Boudouma sur les mécanismes de résolution des conflits liés aux fonciers.



L’objectif de cette rencontre est de promouvoir la Paix, la cohabitation pacifique et la lutte contre l’extrémisme violent dans la province du Lac afin d’amener la population à mieux vivre ensemble et en harmonie. Les orateurs ont livré un message relatif à la cohabitation pacifique et à la gestion non-violente de conflits liés aux domaines fonciers dont les polders.



Prenant la parole, le Coordonnateur des Activités Média de l’ONG Equal Access, Monsieur Abdoulaye Hissein Bouloumi a remercié l’assistance au nom d’équipe et a invité les jeunes de la province à cultiver l’amour et la paix.