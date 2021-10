Tchad : au Logone Occidental, le groupement agricole Mekoloum se positionne dans le maraîchage

Dans le cadre d’un appui initié par le gouvernement, suite au Covid-19, le groupement Mekoulom du village Memhon, dans la province du Logone Occidental, a reçu de l'antenne ANADER de Moundou, un don d'engrais afin d’aider les producteurs, en ce qui concerne leurs activités de maraîchage. C'est le chef d'antenne de l'ANADER de Moundou, Béassemda Emmanuel qui a remis ce don, en présence des membres du groupement et des techniciens de l'ANADER.



Le chef d'antenne a, au nom du gouvernement, félicité le groupement Mekoulom, pour ses efforts fournis dans le domaine du maraichage, malgré le peu de moyens dont il dispose. Béassemda Emmanuel promet appuyer ce groupement afin qu'il soit mieux structuré pour son développement. Outre ce don en nature, l'ANADER apporte son appui technique au groupement, par le biais de ses techniciens en la matière.



Le président du groupement Mekoulom a remercié le gouvernement, à travers l'ANADER, pour ce don qui est un gros coup de pouce pour eux. Il a par ailleurs plaidé auprès des responsables de l'ANADER de les aider à trouver un moyen, afin d'écouler leurs produits sur le marché. Le groupement Mekoulom a été créé en 2002 et compte aujourd’hui 37 membres, dont une dizaine de femmes. Son activité principale est le maraîchage. Sur des grandes surfaces de terre, le groupement cultive des choux, des carottes, des poivrons, du piment, des oignons verts et bien d'autres produits.