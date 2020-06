Tchad : au Logone Oriental, des armes et munitions saisies lors d'une course-poursuite

Des armes de guerre et des munitions ont été présentées lundi à Doba, au gouvernorat du Logone Oriental. C'est le gouverneur Moussa Haroun Tirgo qui a présidé cette rencontre en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la circonscription.



Ce sont au total cinq roquettes de bazooka, quatre séries de 3743 munitions A09 et 280 munitions de Kalachnikov AKM qui ont été présentées.



Toutes ces munitions ont été abandonnées par des trafiquants se trouvant dépassées lors d'une pourchasse à Bitoye, dans le département des Monts de Lam.



"C'est pour la troisième fois après la fête de Ramadan qu'on arrête des trafiquants d'armes et de munitions", a laissé entendre le gouverneur Moussa Haroun Tirgo. Il a appelé sa population à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.



Le gouverneur a aussi félicité et encouragé ces dernières à œuvrer dans ce sens pour mettre un terme à ce genre de pratiques au Logone Oriental, partant le Tchad entier.



Les munitions ont été découvertes dans des sacs, mélangées avec des oignons. Ce travail est à mettre à l'actif des forces mixtes et du service de renseignement de la province.