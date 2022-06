Tchad : au Logone Oriental, les opérateurs économiques reçoivent une formation

L'atelier qui durera deux jours réunit les opérateurs économiques en provenance du Mandoul (Moyen-Chari et les deux Logones).



L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités techniques et organisationnelles de ces derniers pour qu’ils soient des acteurs facilitant l’exécution des programmes qui rentrent dans le cadre du Nexus humanitaire de développement.



Dans son adresse de bienvenue, le délégué de la chambre de commerce du Logone Oriental, Seitchi Mahamat Seïd a indiqué que ce présent atelier renforcement des capacités est un grand privilège pour les opérateurs économiques qui souhaitent ardemment faire des affaires avec le Haut-commissariat des réfugiés.



Pour la responsable de la sous-délégation du HCR zone Sud, Boy Doudjé, cette formation est la résultante d’un point des recommandations du précédent forum tenu en octobre 2021 à Moundou suggérant la formation des opérateurs économiques.



"Cet atelier répond pleinement au souci du président du Conseil militaire de transition qui désire faire des opérateurs économiques des principaux acteurs de développement socio-économique du Tchad", affirme le gouverneur Ramadan Erdebou Dougourou.



Occasion tout indiquée pour le 1er magistrat du Logone Oriental d’inviter les opérateurs économiques à la non augmentation des prix des marchandises.