Tchad : au Logone occidental, la société civile se félicite des œuvres sociales

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkali Moussa, s'est félicité des réalisations à Bongor dans le Mayo Kebbi Est, à Lai dans la Tandjilé et à Moundou dans le Logone Occidental.



Il estime qu'il s'agit "d'œuvres sociales très visibles qui viennent ainsi, non seulement donner de l’emploi aux jeunes de cette localités et partant ceux du Tchad en général, mais concrétiser la politique sociale."



Le RAPCLO se réjouit de l'octroi d'un prêt d'un demi-milliard Fcfa en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et de 3 milliards Fcfa en faveur des producteurs de coton à titre de subvention pour la campagne en cours.



Il "remercie très sincèrement les autorités administratives, communales et traditionnelles ainsi que les leaders d’opinion pour avoir accompli leur mission en mobilisant toute la province du Logone Occidental et toutes les couches sociales", selon le communiqué.