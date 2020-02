Tchad : au Logone oriental, le gouverneur dénonce des complicités face à l'insécurité

Le gouverneur de la province du Logone oriental, général Moussa Haroun Tirgo, a dénoncé cette semaine des complicités entre des populations et des malfaiteurs, face au phénomène d'enlèvements contre rançons.



Il a mis en garde cette contre un manque de collaboration des autorités administratives, traditionnelles et de la population.



Au cours d'une mission d'une semaine, accompagné de responsables administratifs et des forces de sécurité, le gouverneur a sillonné des localités de la sous-préfecture de Larmanaye.



Une vingtaine de présumés complices de malfaiteurs ont été identifiés par les forces de sécurité suite à des investigations, a affirmé le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, poussant certaines personnes à rendre des armes de guerre.



"Nous avons déjà connu les malfaiteurs", a-t-il dit, mettant en garde les autorités traditionnelles et les éleveurs.



Le général de corps d'armée a rappelé qu'il est interdit de payer des rançons afin de libérer des otages.