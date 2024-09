Tchad : au Mandoul, plus de 220 000 personnes touchées par les inondations

Le gouverneur de la province du Mandoul, Mahamat Zene Alhadji Yaya, s'est rendu ce 11 septembre dans les départements du Mandoul Occidental et Mandoul Central pour constater de visu les inondations qui frappent ces régions et apporter sa compassion aux victimes.



Selon les dernières estimations, plus de 220 000 personnes sont affectées par les inondations, et plus de 69 000 champs sont submergés. Le gouverneur a souligné l'urgence pour le gouvernement de trouver des solutions afin de sortir de cette crise.



Lors de cette visite, Mahamat Zene Alhadji Yaya a également délivré un message de cohabitation pacifique, insistant sur la nécessité de préserver la paix durant cette période difficile. Il a exhorté les autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et coutumières, ainsi que les comités de gestion des conflits, à prendre leurs responsabilités et à œuvrer ensemble pour maintenir la paix, qui doit rester le leitmotiv de chacun.