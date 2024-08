Tchad : au Mayo-Kebbi Est, la société civile et les médias formés sur la cohésion sociale

L’atelier de formation à l'intention des leaders des organisations de la société civile et communautaires de base, les responsables des services déconcentrés de l'État et les journalistes, en techniques d'IEC, sur la démocratie, la gouvernance, la citoyenneté, les services sociaux et l'entreprenariat a été ouvert le lundi 12 août 2024, au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de Bongor, dans le Mayo-Kebbi Est.



C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet « citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT », porté par Oxfam et le Conseil National CPRT.



Le directeur des Programmes, chargé du Projet, Amatkréo Astouin Justin, ouvrant les travaux, a rappelé aux participants le contexte de la formulation du Projet, ses objectifs et la cible. Pour lui, CAGOT, au travers de ses actions, apporte un appui constant aux OSC/OCB, qui impacteront significativement à leur tour la société, en vue d'un développement inclusif et durable.



Mbaramadji Djepatamian, chef de Projet OXFAM-TCHAD, a quant à lui, encouragé et invité toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet au travail pour l'atteinte des objectifs. Les participants ont suivi des séances de présentation thématique, et ont été soumis aux exercices pour évaluer leur niveau d'assimilation des enseignements.



Plusieurs thèmes, tels que : l’importance de l’information, de l’éducation et de la communication, l’importance des médias dans le processus de résolution de conflits, la consolidation de la paix et cohésion sociale et la communication associative, ont été abordés.