Tchad : au Mayo Kebbi Est, les professeurs de l’ENS de Ndjamena à l’école du savoir à Bongor

Ouverte ce mardi 03 décembre 2024 à l’Ecole Normale des Instituteurs Bilingue de Bongor par le directeur général de l’Ecole Normale Supérieure de Ndjamena, Pr Issa Youssouf, cette formation s’inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre du Programme pour la Promotion de la Qualité de l’Education de Base (ProQEB), avec l’appui financier de l’ONG suisse l’Enfant du Monde au Tchad.



Comme l’indique son nom, le Programme pour la Promotion de la Qualité de l’Education de Base est centré sur l’amélioration de la qualité de l’éducation.



Il a pour mission de proposer à la fois le renouvellement de stratégies didactiques des enseignants, l’enrichissement et la diversification des moyens didactiques disponibles en classe, dans le but de concourir à la réussite scolaire des élèves de l’école primaire, et dans les centres d’éducation de base non formelle, a rappelé Djeguedem Djerando Hervé, chargé de programme de l’ONG Suisse Enfant du Monde.



En effet, cet atelier vise le renforcement des capacités des professeurs de l’ENS de Ndjamena, sur le contenu du module de formation sur l’approche qualité et des innovations pédagogiques du ProQEB, conçus à la phase 3 du Programme. Pour le Pr Issa Youssouf, cet événement, qui n’est pas le premier, marque une étape significative dans le partenariat établi depuis plus d’une décennie en faveur de l’excellence éducative.



« L’éducation est le fondement sur lequel repose le développement de notre société. Elle façonne les esprits, cultive les talents et prépare les générations futures à relever les défis de demain. »



« Dans ce contexte, notre rôle en tant qu’établissement de formation des formateurs est crucial. Nous avons la responsabilité d’apporter, non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques, des valeurs et des méthodes d’enseignement/apprentissage qui répondent aux exigences contemporaines », a-t-il indiqué.



Il faut rappeler que le ProQEB est une initiative ambitieuse qui vise à améliorer la qualité de l’éducation de base, à travers des pratiques pédagogiques novatrices et des approches centrées sur l’apprenant.