Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, le MPS se renforce en équipements

Le conseil provincial du parti MPS du Mayo Kebbi Ouest a reçu jeudi un don d'équipements et de matériel sportif. A côté de ce geste, il y a également 100 drapeaux et des casquettes portant l'effigie du MPS.



Remettant cette dotation au secrétaire général provincial du MPS du Mayo Kebbi Ouest, Tao Hindabo, le point focal de tous les secrétaires généraux provinciaux du MPS, Kadre Saleh Kana, par ailleurs coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse (ONAJES), a souligné que ce geste "permettra aux jeunes militants de se brasser puis d'être plus rapprochés du MPS."



En sa qualité de coordonnateur de l'ONAJES, Kadre Saleh Kana a estimé que la mission de son institution est l'octroi de crédit aux jeunes entreprenants. Il a invité les militants de sa formation politique à saisir la balle au rebond en montant des projets afin de recevoir des financement pour leur autonomie.



"Il faut rendre libre la jeunesse quand on a le pouvoir", a martelé Kadre Saleh Kana.



Selon lui, "les militants doivent œuvrer sans relâche pour disposer d'une place, et faire rayonner les idéaux du MPS qui est un grand parti politique au Tchad."



Cette dotation a été réceptionnée chaleureusement par le secrétaire général du MPS du Mayo Kebbi Ouest, Tao Hindabo et du membre du Bureau politique national de Lac-Léré, Zouyanné Abel, qui entendent envoyer ces matériels et équipements aux militants du MPS sur l'ensemble de la province du Mayo Kebbi Ouest.



La cérémonie a vue la présence de plusieurs dizaines de militants constitués en majorité de jeunes, au siège du parti au quartier Foulbé dans la ville de Pala.