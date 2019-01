Tchad : au Mayo-Kebbi ouest, un nouveau délégué de police face à l'insécurité

Le nouveau délégué provincial de la police du Mayo Kebbi ouest a pris fonction le 3 janvier à Mala en présence de plusieurs personnalités dont le gouverneur de la province, Weiding Assi Assoue. Le commissaire de police Wardougou Ahmat remplace le commissaire principal de police Tchonbé Juda.



Le commissaire sortant a présenté le bilan de ses 15 mois à la tête de la délégation. Il a énuméré l'ensemble des services de police existants dans la province. La délégation provinciale est constituée de 200 fonctionnaires de police, tous grades confondus.



Tchonbé Juda a demandé à son successeur d'user de toutes ses forces pour juguler le taux élevé d'insécurité dans la province, notamment le phénomène d'enlèvements contre rançons. Il a appelé l'ensemble du personnel à collaborer avec le nouveau délégué afin de l'aider à bien mener sa mission.



Le gouverneur de la province, Weiding Assi Assoue a demandé au nouveau commissaire d'avoir un oeil regardant à tous les niveaux afin de protéger et de préserver la sécurité de la population. "Toutes les décisions et actions doivent concourir pour le bien être de la population dans la province, dans le respect des textes et des lois du pays", a rappelé le gouverneur.