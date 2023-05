Tchad : au Moyen-Chari, les OSC se renforcent sur le monitoring des droits de l’Homme

Le Cadre de concertation des organisations de la société civile de la délégation des droits de l’Homme de la province du Moyen-Chari, a organisé ce 16 mai 2023, un atelier de formation axé sur les notions des droits de l’Homme et les techniques d’entretien avec les victimes des violations des droits de l’Homme et les Organisations de la société civile.



L’objectif de cette formation est d’outiller les participants sur les violations des droits de l’homme, afin qu’ils soient performants, engagés et dynamiques sur le terrain, afin de dénoncer les violations des droits humains dans la province du Moyen-Chari.



Dans sa présentation, le délégué des droits de l’Homme du Moyen-Chari, Abba Ahmat Sidick a souligné que les droits de l’Homme sont des valeurs universelles et des garanties juridiques qui protègent les individus. Il a ajouté que l'approche basée sur les droits humains est une approche qui met l'accent sur la protection des droits fondamentaux de tous les êtres humains.



Cette approche considère que chaque individu a des droits inaliénables, qui doivent être respectés et protégés à tout moment.



Pour sa part, le président dudit Cadre, Mbaiharebeye Christophe a précisé que cet atelier qui est financé par la Commission Nationale des Droits de l’Homme, vise à renforcer les capacités des membres du Cadre à bien cerner les questions sur les droits humains.



Il faut rappeler que ce Cadre aura aussi pour mission de visiter les détenus des différentes maisons d’arrêt de la province du Moyen-Chari, échanger avec eux et aussi assister certaines personnes violentées.