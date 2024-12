Tchad : au Moyen-Chari, réunion-bilan du Comité de suivi d’évaluation des projets

Le Comité de suivi et d’évaluation des Projets de développement du Moyen-Chari a tenu ce 05 décembre 2024 à Sarh, une réunion-bilan de ses activités.



Cette rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Abdramane Ahmat Bargou, des autorités locales, ainsi que des membres du comité de suivi, visant à dresser un bilan de l’avancement des projets en cours dans la province.



Le vice-président chargé du suivi-évaluation des projets des ONG dudit comité, Tougondjidé Leonard, a présenté les résultats de l’évaluation des projets de développement initiés dans la province. Au total, 21 projets ont été recensés, couvrant plusieurs secteurs clés tels que la santé, l’éducation et les infrastructures.



Toutefois, un constat préoccupant est ressorti de cette réunion : plus d’une dizaine de projets, pourtant jugés cruciaux pour le développement de la province, sont actuellement à l’arrêt.



Ces projets, qui incluent des infrastructures de santé et des écoles, sont à l’arrêt pour diverses raisons, notamment des contraintes financières, des retards dans l’exécution ou des problèmes administratifs. L’un des secteurs les plus affectés par ces retards est celui des infrastructures routières et la construction des écoles.



Plusieurs infrastructures routières, destinées à améliorer l'accès dans différentes localités pour les populations rurales du Moyen-Chari, sont inachevées, voire abandonnées. Des projets de construction d’écoles sont à l'arrêt, et les infrastructures existantes manquent de matériel et de personnel pour répondre aux besoins croissants des habitants.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, lors de son intervention, a exprimé sa préoccupation, face à cette situation et a réaffirmé son engagement à résoudre ces problèmes. Il a souligné l'importance de relancer ces projets pour garantir un développement durable et équitable dans le Moyen-Chari.



Selon lui, la coopération entre les autorités locales, les partenaires financiers et les organisations non gouvernementales sera essentielle pour surmonter ces obstacles. Le gouverneur Abdramane Ahmat Bargou a également souligné que des mesures seront prises pour assurer la reprise rapide des projets à l’arrêt, en mobilisant davantage de ressources et en simplifiant les procédures administratives.



Il a insisté sur l’urgence d'agir, notamment dans les secteurs vitaux comme la santé et l’éducation, qui sont cruciaux pour le bien-être des populations. « L’avenir du développement dans le Moyen-Chari dépendra en grande partie de la capacité des autorités à résoudre ces problèmes, et à offrir aux populations des services essentiels pour leur bien-être », a conclu le gouverneur de la province du Moyen-Chari.



Le Comité de Suivi, pour sa part, a proposé plusieurs solutions pour relancer les projets en suspens. Parmi celles-ci, figurent la recherche de nouveaux partenaires financiers et la mise en place de mécanismes de suivi plus rigoureux, pour éviter les retards dans l'exécution des projets.



La réunion de restitution des activités du Comité de suivi et d’évaluations des Projets de développement du Moyen-Chari a permis de faire un état des lieux sur la situation actuelle des projets dans la province. Si des progrès ont été réalisés dans certains domaines, des défis majeurs demeurent, notamment le retard dans l’exécution de plusieurs projets essentiels.