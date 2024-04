Tchad : au Moyen-Chari, une assistance à plus de 700 déplacés des récents conflits

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, accompagné d’une forte délégation s’est rendu le 03 avril 2024 au village Mairom dans le canton Kokaga, localité située à plus de 22 kilomètres de la ville de Sarh, apporter son soutien aux personnes déplacées qui subissent les affres des conflits survenus depuis septembre 2024 dans les villages Lakinda, et Kissinga.



Ce sont plus de 700 personnes déplacées, vieux, femmes, hommes, enfants qui fuient les conflits des villages Lakinda, et Kissinga, et ont trouvé refuge au village Mairom, principalement dans une école communautaire.



Selon le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, l’objectif de ce déplacement, est de s’imprégner des conditions de vie et d’échanger ouvertement avec ces déplacés sur les modalités de leur retour dans leurs villages respectifs.



Le gouverneur a encouragé ces déplacés à rester calmes et à éviter toute forme de violence ou de représailles. Il a précisé que la paix et la réconciliation sont des éléments très importants pour la stabilité de la province du Moyen-Chari.



« Il est 'important que chacun de vous puisse respecter les lois et les autorités locales. Cela peut contribuer à prévenir de nouveaux conflits et à maintenir l'ordre dans les camps ou les communautés ».



Il a rassuré à cette population déplacée que des efforts seront fournis pour promouvoir la paix, garantir le respect des lois, encourager le dialogue entre les communautés et fournir une assistance humanitaire adéquate pour répondre aux besoins immédiats des déplacés, tout en travaillant vers des solutions durables pour résoudre les tensions et les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans cette localité.



Il faut noter qu’un comité et un poste de sécurité seront mis sur pied, dans les jours qui suivent, afin d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.