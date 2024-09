Tchad : au Ouaddaï, 150 jeunes formés sur l'entrepreneuriat à Abéché

Les travaux de l'atelier de formation sur les techniques et notions de l'entrepreneuriat ont été ouverts ce mardi, 17 septembre 2024 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



C'est une initiative du cercle des jeunes entrepreneurs du Ouaddaï, en partenariat avec Boutique Dubaï. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le délégué provincial en charge de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib.



Cet atelier qui dure trois jours est placé sous le thème « animation et mobilisation communautaire », et regroupe 150 jeunes venus de différents quartiers et arrondissements de la ville d’Abéché. L'objectif recherché, à travers l'organisation de cette formation, est d'aider les jeunes à acquérir de nouvelles connaissances sur le mécanisme de l'entrepreneuriat.



Le président du cercle des jeunes entrepreneurs du Ouaddaï, Youssouf Moussa Issa, a tout d'abord précisé que cette formation consiste concrètement à renforcer les compétences des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat, afin de parvenir à une efficacité et une efficience, grâce aux enseignements d'un expert formateur en la matière.



Le délégué régional de la Jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, lors de l'ouverture des travaux, a salué l'initiative du cercle des jeunes entrepreneurs du Ouaddaï. Selon lui, c’est un cadre qui épouse la vision du gouvernement en matière d'entrepreneuriat en milieu jeune.



Il a enfin exhorté les participants d'être attentifs, calmes et assidus, afin de mieux cerner les thématiques.