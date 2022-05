Tchad : au Ouaddaï, des engagements pour l'abandon des mariages d'enfants et mutilations génitales

Le délégué provincial, Mahamoud Togou Ali, a expliqué en détails le mobile de leur déplacement. Le représentant de chef de canton Kado, Djouma Adam Abdoulaye, a affirmé que cette initiative est d'une importance capitale.



Le chef de service de protection et de développement de l'enfant, Mahamat Tahir Ahmat, le chef de service action sociale, Mahamat Adam Ahmat et le chef de service des personnes handicapées et âgées, Fatimé Brahim Hissein, ont axé leurs propos sur les conséquences du mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Ils ont exhorté l'assistance à bannir ces phénomènes car ils entrainent de nombreuses conséquences négatives pour les progénitures.



Les membres de la délégation ont rassuré la population que d'autres missions similaires auront lieu. La mission sillonnera d'autres localités pour le même travail.