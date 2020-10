Tchad : au Ouaddaï, l'UNDR appelle chaque citoyen à avoir sa carte d'électeur

Le comité provincial du parti UNDR au Ouaddaï a lancé un appel vendredi à "tous ceux qui ont le droit de s'inscrire pendant cette période de révision du fichier électoral d'aller se faire enrôler dans les centres de recensement car il ne reste que quelques jours".



"Il y a une incompréhension totale de la population autour de la révision de la liste électorale biométrique. La révision concerne uniquement les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans depuis 2016, les personnes non-inscrites en 2015, les personnes ayant retrouvé leurs droits civiques et les personnes ayant changé de circonscription entre temps", a expliqué le 1er vice-président provincial Abdelsamad Aoudjali, en présence du 2ème vice-président Ali Mahamat Moustapha et du 2ème vice-président national Abderahim Awad Alboury.



Selon le comité provincial, il y a une seule inscription sur la liste électorale, et il n'y a pas un nombre fixe d'électeurs à inscrire par département ou par province. "Ce ne sont que des statistiques. On peut aller au-delà ou en deçà", indique Abdelsamad Aoudjali.



Il ajoute que "se faire enrôler et avoir sa carte d'électeur permet de participer activement dans les prises de décision en devenant électeur éligible. La carte électorale est la seule arme utilisée dans la lutte démocratique".



Par ailleurs, l'UNDR a adressé sa compassion à la population du Ouaddaï suite à l'épidémie de Chikungunya qui a fait des ravages.