Tchad : au Ouaddaï, l'URT rappelle le défi de l'accès à l'eau et appelle à promouvoir l'unité

Le parti de l'Union pour la refondation du Tchad (URT) a lancé une vaste campagne à Abéché, pour sensibiliser la population sur la question de l'eau. Le secrétaire général du parti, Moussa Attié Moussa, a dirigé cette initiative dans les sept arrondissements de la ville.



Lors des réunions avec les habitants, plusieurs sujets d'actualité, liés au projet social de l'URT, ont été discutés, notamment le bien-être social, le développement socio-économique et éducatif, ainsi que les difficultés d'accès à l'eau, rencontrées par certains quartiers d'Abéché, ces derniers temps.



Moussa Attié Moussa a souligné l'importance du projet, axé sur des valeurs vitales telles que la justice, l'équité, l'égalité, la dignité, la démocratie, la paix, et le développement économique, culturel et sportif.



Il a particulièrement mis l'accent sur le manque d'eau à Abéché. Par ailleurs, il a promis que cette lutte se poursuivrait jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée.



Profitant de ces rencontres, le secrétaire général a appelé la population à promouvoir l'unité nationale, la paix, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Ouaddaï, en vue d'un développement durable, un souhait cher au président fondateur du parti, Sidick Abdraman Haggar.