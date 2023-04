Tchad : au Ouaddaï, la CNDH forme sur la collecte d'informations sur les droits de l'Homme

Depuis le 18 avril 2023, l'ADETIC d'Abéché accueille une session de formation d'une journée sur les techniques de collecte et de recueil d'informations, en matière des droits de l'Homme.



Cette formation est organisée par la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), à l'intention des membres du réseau provincial des droits de l'homme du Ouaddaï.



L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la CNDH, pour la surveillance des droits de l'Homme, lors des opérations d'application des lois par les forces de sécurité intérieure.



Elle est rendue possible grâce à l'appui financier du bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Le coordinateur provincial du réseau provincial de droits de l'homme du Ouaddaï, Ramadan Hamad, a prononcé un mot de bienvenue au nom des participants à la délégation du CNDH venue de Ndjamena.



A cette occasion, le coordinateur du projet, Banadji Boguel, a expliqué que ce projet vise à assurer la visibilité de la CNDH en tant qu'institution de la République, consacrée par l'article 171 de la Constitution du 4 mai 2018 et la loi n°28 du 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de la CNDH du 22 novembre 2018.



Selon lui, la mise en place de la CNDH répond aux engagements pris par le gouvernement de la République du Tchad, à travers la signature de conventions et de traités, ainsi qu’à l'examen périodique.



La formation permettra aux membres du réseau provincial des droits de l'Homme du Ouaddaï d'acquérir des compétences techniques pour collecter des données fiables sur les violations des droits de l'Homme dans leur région, et ainsi contribuer efficacement à la promotion et la protection des droits de l'Homme au Tchad.