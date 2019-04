Tchad : au Ouaddaï, la rareté de l'eau rend la vie difficile

A Abéché, ville qui compte plus d'un millions d'habitants, l'eau est devenue très chère, en plus de sa rareté. Le pousse-pousse coûte près de 750 Francs CFA. Les populations ont à plusieurs reprises adressé des doléances pour que le Gouvernement leur vienne en aide, sans réponse.



En périphérie de la ville, les villageois manquent d'eau. Les éleveurs qui vivent autour des puits s'en servent pour abreuver les troupeaux, tandis que les conflits intercommunautaires gangrènent la zone.



Au niveau de la SNE qui oeuvre désespérément pour servir de l'eau potable de bonne qualité aux citoyens, les services n'arrivent pas à accomplir leur mission. Dans certains quartiers de la ville d'Abéché, le robinet n'a jamais coulé depuis des années. Les habitants ne font qu'acheter de l'eau des pousses-pousses.



Les pousses-pousses sont désespérés. Rencontrés dans plusieurs coins d'Abéché, ils nous expliquent que l'Etat ne les a jamais aidé. "Les agents de la police municipale font à chaque fois le tour pour prendre les taxes de 6000 Francs CFA". Ces hommes travaillent durement et ont leurs familles qui les attendent à la maison pour mettre quelque chose sous la dent.