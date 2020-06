Tchad : au Ouaddaï, lancement des transferts monétaires aux ménages vulnérables

Le directeur général du ministère de l'Économie et de la Planification du développement, par ailleurs président du Projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil (PARCA), Nassour Bahr Mahamat Itno, a procédé vendredi matin au lancement officiel des transferts monétaires aux ménages vulnérables de la province du Ouaddai, à Amlayouna, une localité située à 60 km de la ville d'Abéché.



La cérémonie a eu lieu notamment en présence du gouverneur de la province du Ouaddai, Brahim Seid Mahamat.



Le PARCA prévoit d'appuyer 18.000 ménages pauvres de la province du Ouaddai dont 12.600 issus des communautés d'accueil et 5.400 ménages pauvres dans les camps de réfugiés de Farchana, Gaga, Brejing et Treguine.



Des ménages ont reçu symboliquement la somme de 90.000 Fcfa en espèces pour un semestre.



Détails à suivre.