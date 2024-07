Tchad : au Ouaddaï, le PAM octroie des bourses d'excellence aux filles des écoles primaires

Il a été procédé ce mercredi 10 juillet 2024 à Abéché, au lancement de la distribution des bourses d'excellence aux filles des écoles à cantine, dans la province du Ouaddaï. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'école Al-Firdos.



Cette cérémonie est l'œuvre du Programme alimentaire mondial (PAM). Et c'est le chef de division de la formation de la délégation provinciale de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Mahamat Adoum All-Amine, qui a présidé la cérémonie.



Le directeur du complexe scolaire Al-Firdos, Issa Djouma a remercié le service provincial de l'Alimentation scolaire et son partenaire, le Programme alimentaire mondial, pour le choix porté sur son institution afin d'abriter la cérémonie. L'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire rural, Alio Malick Zaïd, a salué l'initiative du PAM qui selon lui, consiste à encourager les filles à mieux travailler à l'école.



Le chef de service provincial de l'Alimentation scolaire, Issa Dreya a souligné que le gouvernement a inscrit le secteur de l'éducation parmi les axes prioritaires de la lutte contre la pauvreté. Et d'ajouter que les efforts du gouvernement et de ses partenaires ont permis l'accroissement des taux de scolarisation.



Malgré cela, plusieurs problèmes demeurent, notamment ceux relatifs à l'abandon scolaire, à la qualité de l'éducation et aux disparités en faveur des filles. Il a enfin relevé que ce programme correspond à la politique du PAM, en matière d'alimentation scolaire dont le but est d'aider le gouvernement tchadien dans ses réalisations, et contribuant aussi à l'instauration de la qualité de l'éducation pour tous à l'horizon 2050.



Officiant la cérémonie, le représentant du délégué de l'Education nationale du Ouaddaï, Mahamat Adoum Allamine a précisé qu'au Tchad comme dans d'autre pays, le programme d'alimentation scolaire consiste à fournir des rations alimentaires aux éleves, sous forme de repas, pour leur permettre de se concentrer et mieux apprendre, favoriser leur scolarisation et leur maintien à l'école.



En effet, le PAM appuie le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique (MENPC), à travers le projet de résilience « appui à l'enseignement primaire et à la scolarisation des filles » au Ouaddaï, le programme d'Alimentation scolaire couvre 32 écoles et est mis en œuvre dans deux départements qui sont : Ouara et Abougoudam.