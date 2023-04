Tchad : au Ouaddaï, le PRAPS-2 supervise une pré-identification de sites d'infrastructures pastorales

Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 a organisé, ce 31 mars 2023, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, un atelier de concertation de pré-identification de sites d'infrastructures pastorales du PRAPS-2. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, qui a donné le coup d'envoi à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché.



L'objectif de cet atelier de concertation est d'amorcer le processus de choix des sites d'infrastructures pastorales prévues dans le cadre de PRAPS-2 dans la province du Ouaddaï.



Le délégué provincial de l'élevage et de productions animales du Ouaddaï, Dr Adoum Mahamat Saleh, a salué le choix du Ouaddaï pour abriter cet important atelier visant à renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes de la population pastorale.



Le chef de mission PRAPS-2, Abdoulaye Idriss Ousmane, a relevé qu'à l'issue de cette étape, une liste provisoire sera établie et que chaque site proposé fera l'objet d'une analyse en rapport avec la stratégie provinciale de développement pastoral du Ouaddaï. Abdoulaye Idriss Ousmane a ajouté que le projet PRAPS-2 a été approuvé par la Banque mondiale et le gouvernement de la République du Tchad, le 30 mars 2021, pour une durée de mise en œuvre de 6 ans. L'objectif étant d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs de la zone ciblée et touchera au moins 2 200 000 bénéficiaires, dont 30% de femmes.



Lors de l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que le PRAPS-2 est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale et s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. Abakar Hissein Didigui a enfin souligné que cette rencontre permettra de dégager des résultats probants allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des pasteurs et des agro-pasteurs ainsi que du renforcement de leur résilience face aux changements climatiques.