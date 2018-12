Tchad : au Ouaddaï, le général Erdebou promet "la sévérité avec ceux qui dévient"

Le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, Général Ramadan Erdebou a rencontré en début de semaine dernière les délégués et chefs des services déconcentrés de l'Etat. Cette rencontre de prise de contact a permis au gouverneur de s'imprégner des difficultés auxquelles font face les agents de l'Etat.



Le gouverneur a donné plusieurs consignes et recommandations pour le bon fonctionnement des services de l'Etat. Il a appelé au respect des horaires de travail, à la bonne gestion du matériel et du personnel, et à la gestion rationnelle des crédits de fonctionnement et des moyens roulants. "Tout agent de l'Etat doit respecter son engagement avec la fonction publique. Il n'est pas question de rester à la maison et de prendre le salaire", a déclaré Ramadan Erdebou.



D'après le gouverneur, ces orientations sont une feuille de route qui permettra de mieux servir la population.



"La réforme des engins n'existe pas mais il faut plutôt réparer et utiliser. Je suis simple et ouvert avec ceux qui travaillent mais sévère avec ceux qui dévient", a précisé le gouverneur de la province du Ouaddaï.



Le chef secteur de l'aménagement du territoire, Mahamat Yacoub, a rassuré le gouverneur que les orientations seront mises en application.