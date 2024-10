Tchad : au Ouaddaï, sensibilisation pour protéger les forêts et prévenir les feux de brousse

Cette tournée, qui a couvert les quatre sous-préfectures du département, visait à sensibiliser la population aux risques des feux de brousse et à la coupe abusive des arbres.



Les séances de sensibilisation ont rassemblé chefs traditionnels et une large partie de la population. Selon M. Ali Houma Zezerti, la protection de l'environnement est une responsabilité partagée et non seulement celle des agents forestiers. "Protéger l'environnement, c'est assurer l'avenir de notre planète," a-t-il déclaré. Il a également exhorté les autorités locales et les chefs traditionnels à diffuser ces messages auprès de leurs communautés pour prévenir les effets dévastateurs des feux de brousse.