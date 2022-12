Tchad : au Ouaddaï, un groupement renforce la capacité des producteurs du village Ngatar

Des nouvelles stratégies et orientations ont été données aux producteurs du monde rural dans la mise en valeur des potentialités agricoles et maraîchères en vue de renforcer la sécurité alimentaire.



Les thématiques de la formation se sont focalisées sur plusieurs modules, notamment la prévention et la médiation des conflits, ainsi que l'utilisation des biopesticides et biofertilisants fabriqués avec des matériaux locaux au détriment des engrais chimiques.



Le président du groupement "Le progrès", Mahamat Adam Ibrahim, a indiqué que l'objectif visé par ces assises est de renforcer la résilience des exploitants agricoles et maraîchers ruraux.



Pour lui, les producteurs ont besoin d'une assistance technique pour mieux s'adapter aux effets des changements climatiques en vue de conserver la fertilité du sol et produire dans les conditions respectueuses de l'environnement, sans pour autant compromettre la santé des consommateurs.



Durant cinq heures d'intenses travaux, ces activités ont permis aux participants d'acquérir des nouvelles connaissances qui favorisent un meilleur rendement.