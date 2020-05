Tchad : au Ouaddaï, un nouveau délégué au service de la promotion des jeunes

Installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkérim Ali, a félicité le délégué sortant pour son courage et son abnégation dans le travail abattu. Selon lui, la tâche qui attend le nouveau délégué est lourde, notamment avec l'intensification des besoins réels des jeunes dans la province et la promotion du sport féminin.



Prenant la parole, le délégué entrant provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mahamat Tahir Annour, a remercié le président de la République pour le choix porté en sa personne. Il a appelé la jeunesse du Ouaddaï et les autorités locales à l'aider dans sa mission.



La signature du procès-verbal a mis fin à la cérémonie d'installation du délégué de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Ouaddaï.