Tchad : au Ouadi-Rimé, le préfet insiste sur l'éducation des enfants pour transformer le pays

S'adressant à la population de Djiarine et d'Aradibe, le préfet Maïmara Abba Adji à souligné que l'éducation a le pouvoir d’enseigner les tenants de la paix, de la non-violence, de la résolution pacifique des conflits, de l'information et de l'alphabétisation, ainsi que des compétences sociales et émotionnelles.



Pour le préfet, les élèves doivent être éduqués et dotés des compétences nécessaires pour résister aux idéologies négatives. Apprendre le vivre ensemble favorise également le changement. Cela peut signifier un changement de soi, une transformation de la communauté, de la société et même du monde.



Le préfet du département de Ouadi-Rimé a rencontré les différents responsables des services déconcentrés de l'État. Il a donné des conseils et orientations pour l'amélioration des recettes étatiques.