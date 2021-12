Tchad : au Salamat, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes

La délégation provinciale de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Salamat a lancé officiellement la campagne de sensibilisation dénommée "16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes'' dans la province du Salamat.



Le lancement officiel qui a eu lieu ce 3 décembre à Am Timan a été présidé par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, en présence des personnalités publiques et des représentantes des organisations féminines sorties nombreuses.



Lancée en 1991 par des activistes de la société civile au Women's Global Leadership Institute, cette campagne de sensibilisation visant à éradiquer les violences faites à l'égard des femmes et des filles, est célébrée chaque année. "Une action globalisante et inclusive pour éradiquer les violences basées sur le genre au Tchad" est le thème retenu cette année. Le thème international porte sur « ORANGER LE MONDE : mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ».



La déléguée provinciale de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane, confirme que la province du Salamat n'est pas épargnée car des centaines de cas de violences ont été enregistrés dans la ville d'Am-Timan au cours de l'année 2021. Selon elle, (la caravane ''Khalas kafa'' violences faites aux femmes), va sillonner la ville d'Am-Timan et sa périphérie pour sensibiliser la population à la lutte contre ces mauvaises pratiques dont les femmes et filles sont victimes.



Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, précise que le Tchad, fidèle au respect des engagements internationaux et grâce à la clairvoyance des plus hautes autorités, ne cesse d'accorder une attention spéciale quant-il s'agit de la question de la femme sur le plan politique, économique, social et culturel.



L'action globalisante implique les partenaires et les acteurs de haut niveau et inclut tout le monde. Les résultats de cette action constitueront la base des plans et programmes pour les prochaines années afin d'asseoir une base de réflexion par rapport aux VBG (Violences basées sur le genre) et aux violences meurtrières.