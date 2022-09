Tchad : au Salamat, la fédération provinciale du RNDT Le Réveil fête le 26e anniversaire

La fédération provinciale du parti RNDT Le Réveil de la province du Salamat a célébré ce 18 septembre 2022 à Am-Timan, le 26e anniversaire de la création du parti.



Créé le 11 septembre 1996, le parti politique Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT) Le Réveil a 26 ans d'existence dans la scène politique tchadienne. Pour célébrer cet événement marquant, la fédération provinciale de ce parti a organisé une cérémonie officielle qui a eu lieu au sein de son siège. C'était en présence des militants et sympathisants dudit parti.



Prenant la parole en cette circonstance, le responsable de la fédération provinciale du Salamat, Mahamat Moussa Bougaye a, au nom des militants, profité de l'occasion pour remercier le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno pour la tenue du Dialogue national inclusif et souverain.



Les militants remercient également le Premier ministre de la transition, Pahimi Padacké Albert, président fondateur du RNDT Le Réveil pour sa vision et ses idéaux politiques en faveur de la formation.



Ils demandent à tous les tchadiens de s'unir pour se réconcilier et bannir la haine afin de battir un Tchad nouveau dans la paix et la cohésion sociale.