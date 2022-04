Tchad : au Salamat, un projet pour renforcer l'accès à la justice et au foncier

Le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) a organisé le 4 avril, un atelier de formation des intervenants locaux sur l'accès à la justice et les droits des citoyens : la problématique du foncier au Tchad. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh.



Cofinancé par l'Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le PRCPT est mise en œuvre par l'organisation allemande GIZ dans quelques provinces du Tchad.



A travers la composante 4 axée sur la promotion du dialogue intercommunautaire et la paix, le projet vise à encourager les initiatives de paix entre les communautés et l'accès à la justice et au foncier. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des intervenants locaux sur l'accès à la justice et au foncier.



Le chef d'antenne PRCPT/Salamat, Djikoloum Dingamnayal Michael, a dans son intervention, précisé que cette action du PRCPT à travers sa composante 4, permettra de créer les conditions favorables aux femmes et groupes vulnérables marginalisés d'avoir accès à la justice et à la terre.



Ouvrant officiellement l'atelier, le Préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh affirme que la présente session de formation se tient sous l'initiative du partenaire GIZ à travers le projet PRCPT qui a bien voulu apporter sa contribution à l'amélioration de la connaissance des textes législatifs et réglementaires, et des procédures d'accès à la justice, mais aussi au foncier.



Il poursuit qu'au Tchad, le foncier constitue un élément indispensable à la vie de la famille, de la communauté, voire de la nation.