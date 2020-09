Tchad : au Sila, Concern Worldwide plante un millier d'arbres pour freiner la désertification

"Celui qui n'a pas planté d'arbre avant de mourir a vécu inutilement"



Le coordinateur de Concern Worldwide dans la zone de Goz Beida, Prudence Ndolimana, rappelle que planter et entretenir un arbre c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique. "L'objectif ultime de cette action est que ces arbres grandissent et qu'ils portent en nous leurs ombres et leurs fruits. Cette action s'inscrit dans la logique de notre programme actuel dans la zone intitulé Programme intégré pour la résilience communautaire au Sila", souligne Prudence Ndolimana.



"Cet acte noble est salutaire pour notre humanité tout entière. (...) L'arbre mérite respect et protection afin de le transmettre aux générations futures", ajoute Prudence Ndolimana.