Tchad : au Sila, deux communautés enterrent la hache de guerre (vidéo)

Vidéo. Un accord de réconciliation entre les communautés Mouro et Dadjo a été signé jeudi à Kerfi, près d'un an après les affrontements meurtriers qui ont fait de nombreuses victimes.



L'évènement a eu lieu ​en présence du gouverneur de la province de Sila, le général Abderaman Ali Mahamat.



"Pour causes de querelles de limites territoriales, deux communautés (Mouro et Dadjo) s'étaient durement affrontées les 9 et 10 août 2019", relève le procès-verbal de règlement définitif de conflit intercommunautaire qui a été signé par 10 responsables administratifs, traditionnels et sécuritaires.