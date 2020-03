Tchad : au Sila, la SENAFET met en avant les préoccupations des femmes

Au Sila, les activités de la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) ont été lancées dimanche matin à Goz Beida, chef-lieu de la province.



La cérémonie de lancement a été présidé par le préfet de département de Kimiti, représentant le gouverneur de la province de Sila.



Instituée par le Gouvernement, la SENAFET est un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience et de brassage.



L'évènement est aussi une opportunité pour se pencher sur la protection des droits des femmes et leur promotion.



La présidente du comité d'organisation Amma Nassour Mahamat s'est réjouie du choix du thème : "Genre : enjeux et perspectives". Il s'agit d'un "thème révélateur qui prend en compte les attentes des femmes", selon elle.



La déléguée du ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Mariam Habiba Mahamat Malloum, a saisi l'opportunité pour inviter ses soeurs à profiter de ce cadre pour exprimer les véritables préoccupations et d'autres contraintes qui entraveraient l'émancipation des femmes dans le Sila.



Lançant les activités, le préfet Adoum Hassan a affirmé que "le Tchad a tenu ses engagements", car "les femmes sont impliquées dans le processus de développement du pays."



La visite de stands avec des expositions de produits locaux a mis fin à la cérémonie de lancement.