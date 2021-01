Tchad : au Sila, la cohabitation et la transformation locale au cœur des priorités

Pour elle, l'objectif est d'anticiper et de miser sur la prévention des différents acteurs afin d'éviter l'effusion de sang. Khalia Sakhairoun Ahmat a axé son message sur la nécessité de s'accepter, s'imprégner de la culture de la paix et de l'amour. Ainsi, en cas de conflit, les parties doivent s'asseoir et discuter pour privilégier une solution à l'amiable.



La mission de sensibilisation s'est poursuivie jeudi dans le département, auprès de la population, afin de véhiculer les orientations du chef de l'État.



"Des personnes malintentionnées", met en garde le président



Mardi, au cours d'une rencontre avec les autorités administratives, chefs traditionnels et représentants des différentes couches sociales à Goz Beida, le président de la République Idriss Deby a lancé un appel à toute la population, en particulier celle du Sila, afin de veiller à la paix et à la cohabitation pacifique dans la province.



"Il y a des personnes mal intentionnées, des brebis galeuses, les soufflets du diable qui sont présents même ici au Sila. Il faut faire très attention, mettez-vous hors de ce genre de conflits. Avançons ensemble pour l'amour du prochain et le Tchad sera meilleur pour nous", a affirmé le président.