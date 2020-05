Tchad : au Sila, la garde forestière fait une importante saisie de charbon et bois

Les éléments de la garde forestière et faunique de la province de Sila ont appréhendé deux individus impliqués dans des actes de destruction de l'environnement dans la zone de Kerfi.



Plus de 121 sacs de charbon et du bois vert ont été saisis. Les présumés auteurs ont été présentés mardi, à l'Inspection régionale forestière de Goz Beida.



Le délégué à l'environnement, Mahamat Alladj Wardougou, a demandé à la population d'être vigilante car l'environnement joue un rôle primordial dans la vie humaine.



Le préfet de Kimity, Adoum Hassan Fouda, représentant le gouverneur de Sila, a rappelé que cette lutte doit être continue afin de traquer toute personne qui détruit l'environnement. Il a adressé ses encouragements aux éléments de la garde faunique et forestière et leur a demandé d'être toujours éveillés.



Pour sa part, le chef du détachement provincial de la garde forestière et faunique, le commandant Ali Hassan Tarugari, a réaffirmé la détermination de son équipe à traquer les personnes mal intentionnées qui s'en prennent à l'environnement.



Selon des éléments de l'enquête, ce sont des femmes qui transportent les sacs de charbon et le bois en entrant dans la ville en pleine nuit, vers 2 heures du matin.