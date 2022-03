Tchad : au Sila, le Parti Réformiste dénonce la manipulation des conflits

Le Parti Réformiste (PR) a organisé un gigantesque meeting ce 14 mars 2022 à Astarehna, localité située à 35 km de la ville de Goz beïda, chef-lieu de la province du Sila.



Dans son mot d'accueil, le président provincial du parti réformiste du Sila a tout d’abord souhaité une cordiale bienvenue au président et à toute la délégation qui l'a accompagné.



Très ému par l'accueil chaleureux qui leur a été réservé, le président du parti réformiste (PR), Yacine Abdraman, a exprimé sa joie et sa gratitude aux militantes et militants de ladite localité. Selon lui, la population a été longtemps marginalisée et donc a pris cette initiative de faire un bon choix, qui est de de militer pour le PR.



« Créé pour la justice, le PR est un parti qui ne reste pas insensible aux violations des droits humains et bien d'autres formes d'injustice qui se pratiquent au Tchad », clame le n°1 du parti. Il n'a pas oublié de passer au peigne fin, la question des conflits agriculteurs-éleveurs qui endeuillent très souvent les familles. Il a estimé que ces conflits sont manipulés par des hommes politiques, pour satisfaire leurs intérêts personnels.



« Vous êtes des frères et sœurs, donc vous êtes appelés à vivre ensemble », a souligné Yacine Abdraman. Le président du PR a exhorté la population du Sila à être unie, afin de ne pas céder aux conflits qui peuvent être sources de division. Il encourage les autorités de la province de Sila à être un peu souples avec sa population. « Les autorités sont là pour assurer la protection de la population, et non pour les maltraiter. Quand on est chef, on doit servir tout le monde et respecter la loi de la république », a conclu Yacine Abdraman.