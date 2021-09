Tchad : au Sila, le commandant de la légion n°22 installé à Goz Beida

Le nouveau commandant de la légion n°22 a été installé ce 24 septembre 2021 à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila. Le premier adjoint au DG de la gendarmerie nationale, le général de brigade Mahamat Souleymane a présidé la cérémonie, en présence du préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda.



Le colonel Kali Ousman Bedellah passe le bâton de commandement au lieutenant-colonel Mbarassem Mathieu Djasrangar. Installant le nouveau commandant de la légion, le premier adjoint au DG de la gendarmerie nationale a instruit les officiers et sous-officiers, les gendarmes de la légion n°22, à reconnaître désormais le lieutenant-colonel Mbarassem Mathieu.



Ces derniers doivent lui obéir en tout temps et en toute circonstance, sur tout qu'il les commandera, pour le bien-être du service. L'exécution des règlements de la discipline militaire et l'observation des lois de la République, doivent également être de mise. Le nouveau commandant a été nommé par décret n°371 du 24 août 2021.