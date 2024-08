Tchad : au Sila, le corps d'un homme retrouvé dans les eaux du Wadi-Kadja

Un nouveau cas de noyade a été enregistré, après les 4 personnes qui ont perdu leur vie, ce 3 août 2024, au département d'Addé, zone située à 75km de Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila.



C’est suite à une forte pluie qui a inondé plusieurs zones, et ayant causé plusieurs dégâts matériels et humains.



Ce 6 août, 2024, un corps d'un homme d'une trentaine d'années a donc été retrouvé, puis repêché des eaux du Wadi-Kadja. Selon des informations recueillies sur place, un groupe de personnes a découvert le corps au bord du fleuve.



Aucun document identifiant la victime n'a été retrouvé sur lui. Mais les personnes sur place affirment avoir trouvé le corps, et l’on indique que l'homme est de nationalité soudanaise.



La victime aurait été emportée par les eaux, depuis la zone de Konga, située dans la sous-préfecture de Beida soudanais, dans la région de West-Darfour.