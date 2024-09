Tchad : au Sila, le financement du crédit agricole 2024-2025 lancé à Goz-Beïda

Le gouverneur de la province du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo a lancé officiellement le crédit agricole 2024-2025, ce 11 septembre à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila. C’était en présence du maire de la ville de Goz-Beïda, des autorités administratives, civiles et militaires.



Dans son intervention de circonstance, le directeur de l'ONAPE Goz-Beïda, Nassouradine Abbakar Kessou, a souligné que pour lutter contre le chômage et le sous-emploi, l'ONAPE a développé quelques programmes, à savoir : le Programme Auto-Emploi, le Programme PADE et le Programme Crédit Agricole.



Ce dernier a pour but d'encourager et de créer des emplois aux jeunes dans les milieux ruraux, aider les groupements agricoles et individuels à augmenter leurs productivités, améliorer les conditions de vie dans les ménages et décourager l'exode rural. Il est donc nécessaire de rappeler à l'assistance, que le taux de recouvrement du crédit octroyé dans les années antérieures reste trop bas.



Ainsi, le directeur appelle les autres cantons bénéficiaires qui ont des arriérés, de s'acquitter de leurs dettes pour pouvoir bénéficier d’autres financements et d'autres appuis. Le financement de cette année a particulièrement été retardé, en raison du remboursement tardif des producteurs du canton Kadjaské 2.



Cela dit, Nassouradine Abbakar a recommandé le respect des clauses du contrat de prêt, pour en bénéficier l'année prochaine très tôt. Dans son discours de lancement, le gouverneur affirme que le Programme crédit agricole est une initiative de l'ONAPE. II a pour but de contribuer au développement économique rurale, à la réduction du chômage et du sous-emploi.



Ce Programme entre en droite ligne de la politique du gouvernement de la 5ème République, avec à sa tête, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno. Ce crédit à taux d'intérêt de 0%, vient soulager les producteurs agricoles qui ont été sévèrement frappés par les inondations désastreuses de la saison en cours.



« Nous espérons que ce financement, bien qu'il soit tardif, permettra aux différents bénéficiaires de relancer leurs activités agricoles », dit-il Ismaël Yamouda Djorbo a profité de cette occasion pour rappeler aux producteurs bénéficiaires que le respect du délai de remboursement est un gage pour bénéficier d'un renouvellement du crédit.



C'est la raison pour laquelle le canton Kadjaské 2 demeure le seul canton de la province de Sila à bénéficier du financement cette année, et les années antérieures, en raison du respect de son engagement dans le remboursement du crédit emprunté.