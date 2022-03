Tchad : au Sila, le gouverneur préside une réunion sur la paix entre les communautés

Le gouverneur de la province du Sila, Ismaél Yamouda Djorbo, a présidé ce 16 mars 2022 à Goz Beïda, chef-lieu de la province, la réunion de présentation du projet dénommé « consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs », dans les trois provinces à savoir le Salamat, Ouaddaï et le Sila.



Le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo a souhaité une cordiale bienvenue à la délégation. Le chef de mission, Adoum Seïd Gamané, après la présentation de l'objet global de sa mission, a remercié les autorités de la province pour cet accueil chaleureux.



De manière spécifique, il s'agira de : de rencontrer et informer les autorités locales, communales et religieuses, sur les résultats attendus de ces projets ; identifier les autres projets mis en œuvre pour éviter les doublons ; faire un plaidoyer auprès des leaders administratifs, religieux et traditionnels ; rencontrer pour leur implication et l'accompagnement de la mise en œuvre de ce projet ; identifier le potentiel de la partie gouvernementale, communautaire au niveau de la localité d'intervention ; effectuer le ciblage des zones de conflit afin d'orienter les actions conjointes.



La mission est composée de six membres du gouvernent et des quatre ONG partenaires du projet, à savoir : le FAO, l’OIM, le PAM, le PNUD.