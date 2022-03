Tchad : au Sila, le nouveau délégué de l'environnement installé

Dans son mot d'installation, le gouverneur a rappelé que le Sila est une vaste province qui présente un riche potentiel tant dans le domaine floristique que faunique. "Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail pour organiser ces secteurs afin de faire rayonner l'image de l'environnement conformément à la législation en vigueur", a-t-il souligné.



Il a invité les autorités traditionnelles et coutumières à collaborer étroitement avec le délégué pour l'aider à mener à bien sa mission.



Le délégué entrant Mahamat Zaria n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités de la province pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.



Il a appelé l'ensemble de la population de la province du Sila à s'investir et s'inscrire pleinement dans le processus du plan de reboisement pour lutter contre la déforestation et protéger l'environnement.