Tchad : au Sila, le nouveau gouverneur se dit déterminé à changer les choses

Mercredi, la prise de contact s'est étendue au sultan de Dar Sila et aux autorités traditionnelles. Le gouverneur a évoqué le respect de la hiérarchie et la déontologie.



S'en est suivi une rencontre avec les partis politiques implantés dans la province.



Le secrétaire général de la province, Moutassim Mahamat Moustapha, a invité les acteurs politiques à s'impliquer dans le processus de développement social de la province et du pays.