Tchad : au Sila, le nouveau préfet de département de Tissi installé

Après deux ans à la tête du département, le préfet sortant Fayçal Brahim s'est dit honoré d'avoir servi le jeune département. Il a exhorté ses collaborateurs à garder le rythme du travail dynamique avec le préfet entrant pour relever les défis.



Dans son discours, le secrétaire général a demandé au préfet entrant de travailler en synergie avec ses proches collaborateurs civils et militaires pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans le département.



Les populations doivent cultiver l'amour de la patrie, le changement de comportement, de mentalité et la prise de conscience pour l'intérêt supérieur du jeune département, a-t-il dit.



Sadick Gadar ambary a lancé un appel vibrant à la population de Tissi pour qu'elle véhicule le message du vivre ensemble et amène les enfants à l'école.



Dans son intervention, le préfet entrant Mahamat Zene Yahya Brahim a appelé à la collaboration de tout un chacun pour la bonne réussite de sa mission.



Le nouveau préfet a été nommé par décret n°211 du 04 Octobre 2021.